Житель Казани привлечен к ответственности за массовую регистрацию мигрантов в своей квартире

Житель Казани прописал 42 мигранта в своей квартире и поплатился

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщает о случае, когда житель Казани разместил в своей квартире множество мигрантов.

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Резиновую квартиру обнаружили в Советском районе города. Согласно данным правоохранительных органов, в период с июля по август прошлого года владелец зарегистрировал в ней 42 иностранных гражданина, не предоставляя им фактического проживания.

В результате расследования суд признал 33-летнего россиянина виновным по статье 322.3 Уголовного кодекса ("Фиктивная регистрация иностранного гражданина в Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации"). Мужчина, не имеющий судимостей, полностью признал свою вину. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.