Житель Казани привлечен к ответственности за массовую регистрацию мигрантов в своей квартире

Пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщает о случае, когда житель Казани разместил в своей квартире множество мигрантов.
Резиновую квартиру обнаружили в Советском районе города. Согласно данным правоохранительных органов, в период с июля по август прошлого года владелец зарегистрировал в ней 42 иностранных гражданина, не предоставляя им фактического проживания.
В результате расследования суд признал 33-летнего россиянина виновным по статье 322.3 Уголовного кодекса ("Фиктивная регистрация иностранного гражданина в Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации"). Мужчина, не имеющий судимостей, полностью признал свою вину. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".