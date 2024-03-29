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Житель Казани привлечен к ответственности за массовую регистрацию мигрантов в своей квартире

Житель Казани прописал 42 мигранта в своей квартире и поплатился

0:55
Недвижимость

Пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщает о случае, когда житель Казани разместил в своей квартире множество мигрантов.

Житель Казани прописал 42 мигранта в своей квартире и поплатился
Фото: commons.wikimedia.org by Ggia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Резиновую квартиру обнаружили в Советском районе города. Согласно данным правоохранительных органов, в период с июля по август прошлого года владелец зарегистрировал в ней 42 иностранных гражданина, не предоставляя им фактического проживания.

В результате расследования суд признал 33-летнего россиянина виновным по статье 322.3 Уголовного кодекса ("Фиктивная регистрация иностранного гражданина в Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации"). Мужчина, не имеющий судимостей, полностью признал свою вину. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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