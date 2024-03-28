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Новая официальная стоимость жилья: обзор цен в регионах России на 2024 год

Стоимость квадратного метра в России будет расти

1:24
Недвижимость » Аналитика

В большинстве регионов России предложено незначительно повысить цены на жилье. Минстрой утвердил новую официальную стоимость квадратного метра на второй квартал 2024 года.

Стоимость квадратного метра в России будет расти
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Наиболее заметное увеличение цен зафиксировано в Республике Алтай (с 114 до 131 тысячи рублей за квадратный метр) и Еврейской автономной области (с 84 до 100 тысяч рублей). В то время как в Тульской области, Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе, Туве и Якутии цены немного снизились, а в Санкт-Петербурге остались неизменными.

Максимальные уровни цен установлены для Москвы (175 тысяч рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурга (165 тысяч рублей) и Приморского края (160 тысяч рублей). Самая низкая цена зафиксирована в Кабардино-Балкарии (46,16 тысячи рублей).

Указанные показатели представляют собой среднюю рыночную стоимость квадратного метра, необходимую для расчета размера социальных выплат гражданам на приобретение или строительство жилья за счет госбюджета. При этом учитываются цены как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе уточняется, что расчетная стоимость метра может быть скорректирована в меньшую сторону.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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