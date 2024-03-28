Заниженные цены на квартиры: скрытая угроза для покупателей - предупреждают эксперты

Россиян предупредили об опасности при покупки квартир по заниженной цене

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

По мнению экспертов, покупатели квартир, приобретаемых по заниженной цене, могут столкнуться с потерей жилья и финансовыми убытками в будущем, как предупредили опрошенные специалисты.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Юрист Марина Захарова отмечает, что собственники недвижимости снижают стоимость в договоре, чтобы избежать налога на доход с продажи объекта, особенно если они владеют им менее 3-5 лет. Она добавляет, что часто используются различные схемы, такие как предварительные договоры купли-продажи, дополнительные соглашения и т. д.

Эксперты призывают покупателей не соглашаться на такие условия, поскольку это может привести к потере собственных интересов. Сделка может быть аннулирована, что означает, что покупатель сможет вернуть только ту сумму, которая указана в договоре. Риелтор-практик Владимир Шмелев отмечает, что суды не признают расписки и обязательства, предлагаемые недобросовестными продавцами при занижении цены. Кроме того, при подаче налогового вычета сумма расходов и выплат на бумаге может значительно отличаться от реальной.

Если продавец становится банкротом, покупатели могут столкнуться с еще большими трудностями. При указании заниженной суммы в договоре квартира может быть включена в конкурсную массу и продана на торгах. Это означает, что покупатель рискует потерять объект и вероятно не получит обратно свои деньги, даже если сумма указана в договоре.