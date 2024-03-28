Как сильно сэкономить на ремонте: вот работы, к которым не нужно привлекать посторонних

Ремонт — мероприятие весьма затратное, особенно если для его выполнения нанимать работников со стороны, как это всё чаще делают россияне. Ну и зря, уверен строительный эксперт Фёдор Васильев. Он рассказал, какие работы вполне по силам самим хозяевам.
"Отклеить обои, демонтировать пол, перегородки или плитку вы сможете и без помощи специалистов совершенно бесплатно, а они взяли бы за это деньги", — заявил специалист в интервью NEWS.ru.
Если всё же решитесь нанимать ремонтников, интернет — не лучшее место для этого.
"Мастеров перед наймом надо тщательно проверять: здесь лучше всего поспрашивать знакомых. Сарафанное радио работает куда лучше онлайн-сервисов, и кто-то может по личному опыту рассказать, как работники проявили себя", — объяснил он.
А вот дизайн-проект лучше заказать у профессионала. На худой конец сделайте его сами в специальной программе, если владеете ею. И в ходе ремонта строго следуйте ему — в первую очередь во избежание дополнительных расходов.
Сэкономить можно также на стройматериалах, приборах и расходниках, если вы будете покупать их в дисконт-центрах и аутлетах, посоветовал Васильев.
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