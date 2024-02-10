Россияне отказались от ремонта своими силами — они предпочитают нанять бригаду специалистов

Спрос на ремонтные бригады вырос на 29%, подсчитали в "Авито"

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спрос на ремонтные работы вырос на 29% по сравнению с январём прошлого года, подсчитали в "Авито Услугах". С результатами исследования аналитиков сервиса читателей знакомит "Российская газета" в пятницу.

Фото: ГЖИ МО is licensed under Public domain

Наибольший рост спроса показали:

установка вентиляции — на 90%; плиточные работы — на 65%; установка дверей — на 57%, потолков — на 53%; малярные работы и поклейка обоев — на 38%; услуги электриков — на 35% и сантехников — на 24%.

Россияне всё чаще делегируют ремонт специалистам, чтобы сэкономить время, деньги и нервы, объясняет руководитель категории "Ремонт и строительство" на "Авито Услугах" Светлана Филимонова.

По её словам, в целом изменился подход к реновации своего жилья — стали популярными, особенно в столицах и крупных городах, ремонт домов и квартир под ключ (+19%) с предварительным заказом дизайна интерьера (+118%).

Кроме того, по-прежнему в топе услуги срочного ремонта — устранение неполадок электрики, сантехники и др.