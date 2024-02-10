Россияне отказались от ремонта своими силами — они предпочитают нанять бригаду специалистов

Спрос на ремонтные работы вырос на 29% по сравнению с январём прошлого года, подсчитали в "Авито Услугах". С результатами исследования аналитиков сервиса читателей знакомит "Российская газета" в пятницу.
Наибольший рост спроса показали:
Россияне всё чаще делегируют ремонт специалистам, чтобы сэкономить время, деньги и нервы, объясняет руководитель категории "Ремонт и строительство" на "Авито Услугах" Светлана Филимонова.
По её словам, в целом изменился подход к реновации своего жилья — стали популярными, особенно в столицах и крупных городах, ремонт домов и квартир под ключ (+19%) с предварительным заказом дизайна интерьера (+118%).
Кроме того, по-прежнему в топе услуги срочного ремонта — устранение неполадок электрики, сантехники и др.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.