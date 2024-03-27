Эффективные советы: замена обычного счетчика в ЖКХ без лишних хлопот

Консультант по вопросам ЖКХ, Анастасия Павлова, поделилась советами о том, как самостоятельно заменить обычный (не "умный") счетчик.
Она напомнила о необходимости замены счетчиков по истечении срока эксплуатации или в случае поломки. При обнаружении поломки следует заменить счетчик в течение 30 дней. Также подчеркнула важность проведения проверки каждые шесть лет, для чего требуется обращаться к аттестованному специалисту.
Перед самостоятельной заменой необходимо уведомить управляющую компанию (УК) о намерении снять пломбы с прибора. После замены рекомендуется вызвать мастера от УК для установки новых пломб.
Павлова отметила, что для замены счетчика необходимы навыки сантехника, однако рекомендует обратиться к мастеру, работа которого обойдется примерно в пять тысяч рублей.
При покупке нового счетчика важно удостовериться в его сертификации. Паспорт прибора следует предоставить управляющей организации. После установки счетчика представители УК составляют акт ввода прибора в эксплуатацию.
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