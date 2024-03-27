Оптимизация энергопотребления: минэнерго призывает россиян к использованию тарифов коммерческих предприятий

Было предложено увеличить на треть плату за электричество в России

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Министерство энергетики предлагает россиянам сократить использование электроэнергии путем временного отключения бытовых устройств.

Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Таким образом, ведомство нацелено на разгрузку энергосистемы. Чтобы достичь этой цели, населению предстоит перейти на тарифы, аналогичные коммерческим предприятиям, которые на 34 процента превышают стандартные тарифы для граждан.

По информации издания, Минэнерго стремится привлечь россиян к применению так называемого "отклика на спрос". Этот метод предполагает уменьшение потребления энергии в часы пиковой нагрузки. Согласно проекту, пользователи могут добровольно отказаться от приобретения электроэнергии по регулируемым тарифам.