Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манная каша на молоке в мультиварке: готовить проще, чем в кастрюле
Диетолог советует есть белковые продукты на завтрак для похудения
Египет надеется принять больше туристов из России
Комментатор Орлов: в России плохие тренеры на всех уровнях
Откуда пошла мысль о том, что кошки отгоняют злых духов
Раскрываем правду: семь распространенных мифов о красоте, которые следует развеять
Первые работы на грядках клубники ранней весной
Nature Communications: бактерии чувствуют вред, наносимый их родственникам
Валерия Чекалина назвала образ Ким Кардашьян своим "луком на День России"
Оптимизация энергопотребления: минэнерго призывает россиян к использованию тарифов коммерческих предприятий

Было предложено увеличить на треть плату за электричество в России

0:43
Недвижимость

Министерство энергетики предлагает россиянам сократить использование электроэнергии путем временного отключения бытовых устройств.

Было предложено увеличить на треть плату за электричество в России
Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Таким образом, ведомство нацелено на разгрузку энергосистемы. Чтобы достичь этой цели, населению предстоит перейти на тарифы, аналогичные коммерческим предприятиям, которые на 34 процента превышают стандартные тарифы для граждан.

По информации издания, Минэнерго стремится привлечь россиян к применению так называемого "отклика на спрос". Этот метод предполагает уменьшение потребления энергии в часы пиковой нагрузки. Согласно проекту, пользователи могут добровольно отказаться от приобретения электроэнергии по регулируемым тарифам.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"

Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Сводка с фронта: в Киеве уничтожено руководство СБУ, зачищаются лесопосадки у Часов Яра
Последние материалы
Манная каша на молоке в мультиварке: готовить проще, чем в кастрюле
Египет надеется принять больше туристов из России
Диетолог советует есть белковые продукты на завтрак для похудения
Комментатор Орлов: в России плохие тренеры на всех уровнях
Откуда пошла мысль о том, что кошки отгоняют злых духов
Раскрываем правду: семь распространенных мифов о красоте, которые следует развеять
Первые работы на грядках клубники ранней весной
Было предложено увеличить на треть плату за электричество в России
Nature Communications: бактерии чувствуют вред, наносимый их родственникам
Валерия Чекалина назвала образ Ким Кардашьян своим "луком на День России"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников