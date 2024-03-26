Оптимизация маленькой квартиры: 3 гениальных решения для поддержания порядка

В небольших квартирах поддержание порядка часто представляет собой вызов из-за ограниченного пространства и недостатка систем хранения. Это может привести к захламлению даже необходимыми предметами.
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Какие решения могут помочь решить эту проблему?
Антресоль Использование антресолей может быть эффективным способом оптимизировать пространство, особенно на маленькой кухне. Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера, отмечает, что антресоли дополнят шкафы и полки, обеспечивая дополнительное место для хранения.
Держатели для уборочных принадлежностей Хотя кажется, что аксессуары для уборки не занимают много места, лучше всего использовать специальные держатели для швабр и веников. Это поможет держать квартиру в порядке, при этом не занимая лишнего места.
Высококачественные шкафы При выборе мебели для небольших помещений следует отдавать предпочтение шкафам, которые максимально используют вертикальное пространство. Шкафы до потолка будут оптимальным решением. То же самое относится и к системам хранения на кухне, лучше всего выбирать закрытые варианты, чтобы сохранить чистоту и порядок.
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