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Как сэкономить на замене пластиковых окон? Просто покрасьте их! Узнали, как правильно это делается

Строительный эксперт научил, чем и как красить пластиковые окна

1:36
Недвижимость » Ремонт

Если ваши окна утратили товарный вид, не спешите их менять — достаточно просто покрасить рамы. Строительный эксперт Фёдор Васильев рассказал NEWS.ru, как сделать это максимально правильно.

Строительный эксперт научил, чем и как красить пластиковые окна
Фото: Pexels

"Покраска ПВХ-окон может стать прекрасной альтернативой замене, которая обойдётся куда дороже, — объяснил он. — Несомненным плюсом будет то, что вы сможете подобрать цвет под ваш индивидуальный вкус".

Для покраски ПВХ-профилей выбирайте краску на акриловой основе с маркировкой АК, посоветовал специалист. "Внутри помещений лучше работать водно-дисперсионным составом с маркировкой VD-AK, поскольку от него не будет неприятного запаха. Подойдут в том числе автоэмали и нитрокраски, но наносить их нужно только в перчатках и респираторе, защитив другие участки тела слоем спецодежды", — добавил он.

Рамы нужно подготовить: очистить от загрязнений и жира, "зашкурить мелкозернистой наждачкой", смыть пыль и дать просохнуть. Снимите ручки, шпингалеты и т. п., заклейте стёкла малярным скотчем. Обезжирьте окрашиваемые поверхности, по необходимости зашпатлюйте и загрунтуйте их.

Краску наносите аэрозольным баллончиком, краскопультом или синтетическими малярными кистями разного размера. Покраску лучше начинать с углов, чтобы лучше видеть, хорошо ли ложится цвет.

Первый слой краски сохнет восемь-девять часов, а полная полимеризация занимает четыре-пять дней. Закрепить результаты своего труда можно акриловым лаком, заключил Васильев.

Как покрасить пластиковые окна
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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