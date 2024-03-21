Назван инструмент, которым можно почистить вентиляционную решётку, не снимая её — он найдётся в каждом доме

Жильцам посоветовали орудовать в вентиляции старой зубной щёткой

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вентиляционная решётка на кухне — очаг скопления грязи. Пыль налипает на испарения, и предмет, призванный скрывать неприглядное жерло вентиляционного канала, сам становится самой отталкивающей деталью кухонного интерьера.

Фото: ГЖИ МО is licensed under public domain

Чтобы привести решётку в порядок, её надо снять, рискуя здоровьем и сохранностью хозяйственной инфраструктуры. Но есть способ отчистить сетку прямо в стене, о нём сообщили "БелНовости".

Для этого надо воспользоваться старой зубной щёткой. Обернув её влажной салфеткой, вы сможете быстро и эффективно привести вентиляционную решётку в состояние новой.

"Таким образом, простая хитрость позволяет сэкономить и время, и силы", — резюмирует издание.

Не забывайте ухаживать за вентиляцией — её состояние важно не только с эстетической точки зрения, но и на здоровье может отразиться.