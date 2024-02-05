Ваша кухня может навредить дыхательным путям сильнее, чем самый грязный город Индии

Ученые обнаружили негативные последствия отсутствия вентиляции кухни

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования подтверждают, что воздух внутри наших домов может быть серьезно загрязнен вредными частицами, особенно во время приготовления пищи на плите.

Фото: Self-photographed by W.carter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Мелкодисперсные твердые частицы, которые образуются при различных кулинарных процессах, таких как жарка, тушение и подгорание пищи, могут оказывать негативное воздействие на наше здоровье.

Исследователи из Университета Голуэй в Ирландии выяснили, что эти мельчайшие частицы, когда они взвешиваются в воздухе в виде аэрозоля и попадают в наши дыхательные пути, могут вызывать различные проблемы, включая раздражение слизистой оболочки, снижение функции легких, ухудшение симптомов астмы и даже повышение риска инфаркта миокарда.

Одно из исследований подтвердило, что во время жарки мяса на ужин человек вдыхает втрое больше твердых примесей, чем во время прогулки по самому загрязненному городу Индии, Нью-Дели, сообщает The Conversation.

Однако существуют способы сделать процесс готовки более безопасным для здоровья. Принудительная вентиляция воздуха в доме, использование кондиционеров и установка кухонной вытяжки над плитой могут значительно снизить количество твердых частиц, попадающих в наши дыхательные пути. Исследование показало, что благодаря работающей вытяжке во время готовки количество твердых частиц в воздухе может уменьшиться на 90%.