Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить сливочный пудинг с манго и чиа
Памятник Человеку-невидимке в Екатеринбурге повторил судьбу героя
Ветеринары ответили, что делать, если у питомца началась диарея от корма
Лечит ли масло жожоба акне — разбираемся с экспертом
Создатели двуногого робота P1 испытали его прогулкой на природе
Меган Фокс и Machine Gun Kelly разъехались после расторжения помолвки
РЖД начали продажу страховок от опоздания на поезд и самолет
4 фильма, в которых знаменитые актёры согласились сняться бесплатно
Круговая тренировка с гирями для всего тела
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее

На стройках России будут массово внедрять алюминиевую проводку

1:29
Недвижимость

Представители ряда строительных фирм и промышленной индустрии рассказали, что в России при строительстве жилья может широко распространиться использование алюминиевой кабельной продукции. Такое может произойти в ближайшее время и предпосылкой послужит недавно разработанный сплав алюминия 8-й серии. Кабельная продукция созданная из инновационного сплава обладает рядом преимуществ: устойчивость к температурным скачкам, стабильность при передах напряжения, соответствие всем современным строительным стандартам. Эксперты утверждают, что новый алюминиевый кабель из сплава 8-й серии — это не алюминиевый провод из Советского Союза, у которого было больше недостатков, чем плюсов.

На стройках России будут массово внедрять алюминиевую проводку
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Г is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Алюминиевый кабель последней разработки имеет улучшенные характеристики. Он пластичный, обеспечивает стабильность в контактном соединении, легче предыдущих образцов на 30% и защищён от подделки. Переход на такой кабель, с медных вариантов позволит экономить до 50% затрат на электропроводку", — комментарий эксперта Алюминиевой ассоциации Михаила Рудыка.

Эксперт добавил, что алюминиевая кабельная продукция нового вида позволит значительно снизить цены на готовые объекты недвижимости. Дорогая медная кабельная продукция, которая сейчас занимает 80% строительного рынка, уйдёт и это вопрос времени. По словам Михаила Рудыка, уже сейчас многие строительные компания используют алюминиевую проводку в стояках и общественных местах.

 

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте

Артист не желает говорить об уехавших артистах.

Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Советский танк Т-55 признан американцами
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Последние материалы
Лечит ли масло жожоба акне — разбираемся с экспертом
Создатели двуногого робота P1 испытали его прогулкой на природе
Меган Фокс и Machine Gun Kelly разъехались после расторжения помолвки
РЖД начали продажу страховок от опоздания на поезд и самолет
4 фильма, в которых знаменитые актёры согласились сняться бесплатно
Круговая тренировка с гирями для всего тела
Врач Сурская объяснила, кто находится в зоне риска по инсульту
Риелтор назвал локацию плюсом вторичного жилья, а соседей — минусом
ГИБДД разъяснила правила остановки и стоянки у остановок общественного транспорта: важная информация для водителей
Ляйсан Утяшева призвала не следовать новому тренду в похудении, основанному на приеме уксуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников