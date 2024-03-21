Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее

На стройках России будут массово внедрять алюминиевую проводку

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Представители ряда строительных фирм и промышленной индустрии рассказали, что в России при строительстве жилья может широко распространиться использование алюминиевой кабельной продукции. Такое может произойти в ближайшее время и предпосылкой послужит недавно разработанный сплав алюминия 8-й серии. Кабельная продукция созданная из инновационного сплава обладает рядом преимуществ: устойчивость к температурным скачкам, стабильность при передах напряжения, соответствие всем современным строительным стандартам. Эксперты утверждают, что новый алюминиевый кабель из сплава 8-й серии — это не алюминиевый провод из Советского Союза, у которого было больше недостатков, чем плюсов.

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"Алюминиевый кабель последней разработки имеет улучшенные характеристики. Он пластичный, обеспечивает стабильность в контактном соединении, легче предыдущих образцов на 30% и защищён от подделки. Переход на такой кабель, с медных вариантов позволит экономить до 50% затрат на электропроводку", — комментарий эксперта Алюминиевой ассоциации Михаила Рудыка.

Эксперт добавил, что алюминиевая кабельная продукция нового вида позволит значительно снизить цены на готовые объекты недвижимости. Дорогая медная кабельная продукция, которая сейчас занимает 80% строительного рынка, уйдёт и это вопрос времени. По словам Михаила Рудыка, уже сейчас многие строительные компания используют алюминиевую проводку в стояках и общественных местах.