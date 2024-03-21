Газовая безопасность в доме: основные правила и рекомендации

Самые важные правила газовой безопасности квартиры

3:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С появлением осенних холодов некоторые жители Москвы, стремясь согреться, прибегают к использованию газовых плит. Несмотря на понятное желание, такое решение может быть крайне опасным.

Ниже представлены основные правила безопасного обращения с газовым оборудованием дома, которые помогут избежать возможных аварийных ситуаций.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ответственное обращение Безопасность начинается с ответственного отношения к оборудованию. Важно помнить, что жители несут ответственность за состояние и безопасность газовых приборов в своей квартире. Поэтому следует регулярно очищать газовую плиту от жира и нагара.

Для обеспечения долгой и стабильной работы газовых приборов необходимо соблюдать правила эксплуатации, указанные в инструкции. В случае поломки оборудования рекомендуется приобрести новое. Срок службы газовой плиты, водонагревателей и других приборов указан в их документации. Обычно газовая плита служит около 12 лет, а продление срока эксплуатации может негативно сказаться на её состоянии.

Также важно следить за состоянием газовых шлангов: они не должны быть перекручены, излишне натянуты или контактировать с электрическими приборами.

Меры предосторожности При покидании квартиры на отдых или на выходные необходимо закрыть подачу газа и никогда не оставлять работающие газовые приборы без присмотра. Например, если кипящая вода выльется из кастрюли и погасит пламя, это не остановит подачу газа, что может привести к возгоранию при возможном появлении искры.

Важно использовать газовое оборудование только по назначению. Например, не следует сушить мокрое белье над конфорками.

Запреты

Существует ряд запретов, соблюдение которых обязательно для предотвращения аварий:

Нельзя самостоятельно проводить газификацию помещения, ремонтировать, менять, переустанавливать или отключать газовое оборудование.

Нельзя двигать газовое оборудование, такое как плита, без отсоединения от газопровода, чтобы избежать повреждения шлангов и возможных утечек газа.

Не стоит пытаться самостоятельно устранять утечку газа и другие аварийные ситуации.

Нельзя использовать газ, если оборудование повреждено, в том числе при поломке приборов, автоматики или обнаружении утечки газа.

Запрещено вносить изменения в конструкцию газовых приборов, вентиляционных систем или дымоходов.

Нельзя отключать автоматические системы безопасности, закрывать краны на газовых стояках или изменять площадь отапливаемых помещений без согласования с соответствующими организациями.

Полный осмотр Специалисты АО "Мосгаз" проводят контроль городских и внутридомовых газовых коммуникаций в газифицированных домах. Если проверка городских газовых сетей проходит без участия жильцов, то для осмотра внутри квартир необходимо присутствие жильцов. Поэтому важно не препятствовать визиту газовых инспекторов, так как это помогает предотвращать возможные аварии. Специалисты проводят проверку газовой плиты, водонагревателя и другого оборудования на работоспособность и определяют степень износа.

Плановые проверки "Мосгаза" проводятся по графику, который опубликован на официальном сайте компании и в мессенджере Telegram. За 20 дней до назначенной даты специалисты уведомляют управляющую компанию дома, которая обязана информировать жильцов.

Чтобы избежать мошенничества, стоит обращать внимание на внешний вид специалистов: сотрудники компании носят темно-синюю спецодежду с оранжевой кокеткой и название компании на спине. Также их можно попросить предъявить удостоверение с печатью, фотографией и фирменной голограммой.