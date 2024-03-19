Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обнаружен новый метод борьбы с вирусом Эбола
Британский аналитик Меркурис: украинская армия под Харьковом находится в катастрофическом положении
5 самых популярных женских психотипов в российском кино
В школах России могут начать изучат творчество современных патриотических исполнителей
Эксперты подсчитали, в каких странах АИ-95 подорожал сильнее всего с начала года
BFMTV: дети в Марселе попросили Макрона пообещать, чтобы не было войны
Врачи рассказали, что делать, если вас укусила бездомная собака
МОК призвал спортсменов отказаться от участия в российских Играх дружбы
Пленный лейтенант ВСУ: не вижу смысла воевать за власти Украины
Стало известно, как повлияет ключевая ставка ЦБ на стоимость жилья летом: может упасть

Эксперты предрекли падение цен на недвижимость летом

2:12
Недвижимость

Недвижимость летом, скорее всего, подешевеет на фоне снижения спроса из-за высокой ключевой ставки Центробанка РФ, полагают эксперты, опрошенные aif.ru.

Эксперты предрекли падение цен на недвижимость летом
Фото: Mos.ru

Очередное заседание ЦБ, на котором будет установлено новое значение ставки, пройдёт 22 марта. Собеседники издания ожидают, что она либо останется прежней — 16%, либо повысится до 17%.

"Такой жёсткой денежно-кредитной политикой Центральный банк планирует снизить инфляцию с 6,6% до 4%", — объясняет кредитный брокер Сергей Островский.

Отсюда — дорогая ипотека и снижение спроса на вторичном рынке.

"Спрос на ипотеку упал, интерес к приобретению жилья на вторичном рынке также снижается, и с возможным повышением ключевой ставки эта тенденция может укрепиться", — заключает он.

Скорее всего, ЦБ сохранит нынешнюю ключевую ставку, полагает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

"Однако есть вероятность, что члены Совета директоров Банка России будут обсуждать и вариант повышения ставки до 16,5-17% годовых, а это может привести к увеличению стоимости ипотечных кредитов для населения", — допускает он.

Такой сценарий неизбежно снизит активность на рынке недвижимости, но однозначно назвать его негативным было бы преувеличением. "Стоит отметить, что повышение ключевой ставки может привести к временным трудностям на ипотечном рынке, однако в долгосрочной перспективе это может быть положительным шагом для экономики страны в целом", — объясняет специалист.

По его прогнозу, стоимость жилья летом может снизиться на 5-10% по сравнению с прошлым годом.

Эксперт в сфере недвижимости Ибрагим Бадалов не исключает снижения ключевой ставки на полпроцента. В этом случае тенденции к сокращению ипотечного рынка могут замедлиться.

ЦБ повышал ключевую ставку несколько раз в прошлом году, и пока не будут достигнуты целевые показатели инфляции, снижения её ожидать не стоит.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Уничтожение Abrams под Авдеевкой стало закономерностью Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Последние материалы
Как самостоятельно убрать вмятины на кузове автомобиля
Ллойд Остин: Америка предоставит Украине всю необходимую помощь
Ханой стал самым загрязненным городом в мире
Есть ли смысл протирать кожу льдом
Тарасова и Костенко осудили за яркий макияж для маленьких дочек
Песков: Кремль знает о планах ЕС ввести тарифы на импорт зерна из России
Абутилон: великолепие среди комнатных растений
Экс-замминистра просвещения РФ Ракова приговорена к пяти годам колонии
Наталия Орейро тайно посетила Санкт-Петербург
Ошибки в пилатесе, которые делают тренировки менее эффективными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников