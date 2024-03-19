Стало известно, как повлияет ключевая ставка ЦБ на стоимость жилья летом: может упасть

Эксперты предрекли падение цен на недвижимость летом

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Недвижимость летом, скорее всего, подешевеет на фоне снижения спроса из-за высокой ключевой ставки Центробанка РФ, полагают эксперты, опрошенные aif.ru.

Фото: Mos.ru

Очередное заседание ЦБ, на котором будет установлено новое значение ставки, пройдёт 22 марта. Собеседники издания ожидают, что она либо останется прежней — 16%, либо повысится до 17%.

"Такой жёсткой денежно-кредитной политикой Центральный банк планирует снизить инфляцию с 6,6% до 4%", — объясняет кредитный брокер Сергей Островский.

Отсюда — дорогая ипотека и снижение спроса на вторичном рынке.

"Спрос на ипотеку упал, интерес к приобретению жилья на вторичном рынке также снижается, и с возможным повышением ключевой ставки эта тенденция может укрепиться", — заключает он.

Скорее всего, ЦБ сохранит нынешнюю ключевую ставку, полагает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

"Однако есть вероятность, что члены Совета директоров Банка России будут обсуждать и вариант повышения ставки до 16,5-17% годовых, а это может привести к увеличению стоимости ипотечных кредитов для населения", — допускает он.

Такой сценарий неизбежно снизит активность на рынке недвижимости, но однозначно назвать его негативным было бы преувеличением. "Стоит отметить, что повышение ключевой ставки может привести к временным трудностям на ипотечном рынке, однако в долгосрочной перспективе это может быть положительным шагом для экономики страны в целом", — объясняет специалист.

По его прогнозу, стоимость жилья летом может снизиться на 5-10% по сравнению с прошлым годом.

Эксперт в сфере недвижимости Ибрагим Бадалов не исключает снижения ключевой ставки на полпроцента. В этом случае тенденции к сокращению ипотечного рынка могут замедлиться.

ЦБ повышал ключевую ставку несколько раз в прошлом году, и пока не будут достигнуты целевые показатели инфляции, снижения её ожидать не стоит.