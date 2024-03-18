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"Банк Дом.РФ: востребованная площадь домов в 2024 году, приобретаемых через ипотеку - 133 кв. м

Названа средняя площадь частных домов, приобретаемых в ипотеку

1:34
Недвижимость

В пресс-службе "Банка Дом. РФ" рассказали, что в 2024 году наибольшей популярностью, при покупке через ипотеку, стали пользоваться одноэтажные дома площадью 100-150 кв. м. Средний показатель площади частного дома, приобретаемый гражданами в 2024 году, составил 133 кв. м. В прошлом году данный показатель был чуть меньше — 126 кв. м. Дома с такой средней площадью выбирают 38% потенциальных покупателей. Тех, кто выбирает дома до 100 кв. м, меньше, их 29%. На дома свыше 150 кв. м приходится треть ипотечных сделок.

Названа средняя площадь частных домов, приобретаемых в ипотеку
Фото: commons.wikimedia.org by Спасатели is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что касается этажности, то 56% приобретателей частных домов через ипотеку, заключают сделку на одноэтажные дома. Взять двухэтажный дом предпочитают 48% покупателей. А вот тех, кому нужен трёх, четырёх и выше этажные дома — всего 1%.

Зампред правления "Банка Дом. РФ" Алексей Косяков рассказал, что ИЖС — это выгодное жильё и многие покупатели, это понимают. По его словам, плюсы ИЖС в экологичности, в просторе и комфортности. К тому же квадратный метр частного дома обходится покупателю дешевле, чем тот же метр в многоквартирном доме. Да и средней площадью в многоквартирных домах считается — 50 кв. м, а в частном, как отмечено выше — 100-150 кв. м.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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