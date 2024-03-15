В Туле по технологии 3D-печати построили гостиницу. Как удалось и какие были трудности

В России заработал отель, напечатанный на 3D-принтере

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Тульской области заработала гостиница, которую напечатали на 3D-принтере. Проект назван WonderDom и расположен он в экопарке "Ясно Поле". Разработчиком уникальной гостиницы является архитектор Тотан Кузембаев. Инициатор и основатель 3D-отеля — Дмитрий Черепков.

Фото: reprap.org by Проект RepRap is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Дмитрий Черепков рассказал, что ему в голову запала идея спроектировать такой дом, который бы вызывал восхищение и притягивал. Плюс таким домом-гостиницей Дмитрий Черепков хотел дополнить ландшафт экопарка, основателем которого является тоже он. Идея воплотилась в жизнь, правда обошлось не без трудностей — пришлось поискать архитектора, который взялся бы за необычный проект, плюс позже пришлось модернизировать 3D-принтеры.

В итоге, гостиница была напечатана из смеси бетона, арболита и ещё ряда компонентов. Жильё получилось вполне сносным для комфортного проживания — оно отлично теплоизолировано, пожаробезопасно и паронепроницаемо. Кстати, внутри не делались отделочные работы — не происходило оштукатуривание стен. Дмитрий Черепков отметил, что так удалось подчеркнуть фактуру, которая оказалась уникальной.