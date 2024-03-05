Революция в уборке дома: найдено приспособление, которым можно отмыть батарею советского образца

Большинство домов по сей день отапливаются чугунными батареями советского образца. Мыть их сложно, но, похоже, "БелНовости" нашли выход.
С этой целью предлагается использовать специальную радиаторную кисть.
"Стоит она недорого, а продаётся в строительных магазинах или онлайн-маркетплейсах", — уверяет издание.
Прим. ред.: Pravda.Ru проверила — так и есть!
Опрыскайте батарею мыльным раствором из пульверизатора, протрите её кистью, затем сполосните — опять же при помощи пульверизатора, советуют "БелНовости".
При сильном загрязнении процедуру можно повторить. Не забудьте подстелить что-нибудь на пол, куда будет стекать вода.
После этого вы не узнаете свою старую батарею, заключается в публикации.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.