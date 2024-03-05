Революция в уборке дома: найдено приспособление, которым можно отмыть батарею советского образца

Назван инструмент, чтобы отмыть чугунную батарею

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большинство домов по сей день отапливаются чугунными батареями советского образца. Мыть их сложно, но, похоже, "БелНовости" нашли выход.

Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

С этой целью предлагается использовать специальную радиаторную кисть.

"Стоит она недорого, а продаётся в строительных магазинах или онлайн-маркетплейсах", — уверяет издание.

Прим. ред.: Pravda.Ru проверила — так и есть!

Опрыскайте батарею мыльным раствором из пульверизатора, протрите её кистью, затем сполосните — опять же при помощи пульверизатора, советуют "БелНовости".

При сильном загрязнении процедуру можно повторить. Не забудьте подстелить что-нибудь на пол, куда будет стекать вода.

После этого вы не узнаете свою старую батарею, заключается в публикации.