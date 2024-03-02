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Китайская стена из домов? Эксперты раскритиковали будущую стройку на юге Ставрополя

Ставропольцы раскритиковали стройку в юго-западном районе

1:43
Недвижимость

Чиновники обещают создание примерно 500 рабочих мест во время строительства нового жилого комплекса в юго-западном районе Ставрополя, однако не все жители разделяют оптимизм властей.

Ставропольцы раскритиковали стройку в юго-западном районе
Фото: flickr.com by Loozrboy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Министр экономического развития региона, Денис Полюбин, представил масштабный проект строительства, который планируется развернуть на Западном обходе в Ставрополе. Краевой координационный совет по развитию инвестиционной деятельности уже высказал рекомендацию по выделению земли под строительство жилого комплекса "Фруктовый сад" без проведения торгов.

По словам чиновника, на территории жилого комплекса будет организована подземная парковка, создана доступная среда для маломобильных групп, а также обустроены детские и спортивные площадки, а также зеленые зоны.

Однако в проекте есть и недостатки, такие как два 21-этажных дома общей площадью 102 тысячи квадратных метров, что вызывает нарекания у некоторых граждан, которые иронично сравнивают предстоящее строительство с "Китайской стеной".

Жители также высказывают опасения относительно инфраструктуры, отмечая необходимость развития дорожной сети и обеспечения доступа к образовательным учреждениям и садикам перед возведением небоскребов.

Эксперты, в том числе урбанисты Андрей Черняков и Иван Самохвалов, высказывают сомнения относительно транспортной развязки и перегрузки города, подчеркивая необходимость улучшения общественного транспорта и создания дополнительных дорожных полос.

ООО "Специализированный застройщик РСК -КМВ", молодая компания с небольшим уставным капиталом, ведет этот амбициозный проект с объемом инвестиций в 5,4 миллиарда рублей, сообщает newstracker.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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