"Элементы культурного кода": вещи из советского прошлого, которыми не стыдно украсить современный интерьер

Дизайнеры назвали уместные в современном жилище предметы советского интерьера

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ностальгия по советскому прошлому стала актуальным трендом, но на интерьер жилых помещений это не распространяется — "бабушкин ремонт" или его отдельные элементы считаются жутко неприличными. Но есть и исключения, о которых "Вечерней Москве" рассказали профессиональные дизайнеры.

Фото: Пикабу

"В современных интерьерах тенденции в стиле 60-70-х годов возродили интерес к некоторым предметам, которые действительно можно считать элементами культурного кода", — подтвердила дизайнер интерьера Надежда Лашку.

Наиболее активно использующимся сейчас элементом советского интерьера остаются антресоли, сообщила руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr. Doors Вероника Антелава. Встречаются и ковры — "только уже не на стенах, как раньше, а на полу в зоне гостиной перед диваном", и хрустальные люстры, если они хорошо вписываются в обстановку.

"Думаю, все помнят и ту самую настольную лампу с зеленым абажуром…" — добавила специалист.

Если у вас осталась швейная машинка Zinger, ни в коем случае не выбрасывайте её, призвал дизайнер интерьера Павел Осипов.

"Сегодня она может выполнять не только функцию арт-объекта, но и в сложенном состоянии быть дополнительным столиком для напитков", — пояснил он.

И всё же следует не переходить рамки разумного в ностальгии по советскому интерьеру, посоветовала Лашку. Абсолютно недопустимы настенные ковры с оленями, стенки и серванты, вязаные салфетки, расписные шкатулки, панно, предостерегла она.