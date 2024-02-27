Если стол на вашей кухне застелен клеёнкой, срочно выбросите её, и вот почему

Дизайнер призвала отказаться от клеёнки на кухонном столе

Самый жуткий предмет обихода на любой кухне, даже с дорогим и модным ремонтом, — клеёнка на обеденном столе, уверена дизайнер Юлия Тычино. Она объяснила сетевому изданию "БелНовости" недостатки этого аксессуара.

Фото: Отзовик

С утилитарно-практической точки зрения к клеёнке нет претензий — она отлично защищает стол от горячей посуды или разлившихся напитков.

"Всё дело в том, что клеёнчатая скатерть, как правило, выглядит странно, дёшево и тоскливо и не имеет ничего общего с прихватками, полотенцами, подушками на стульях и прочим текстилем, которые, наоборот, отвечают за атмосферу домашнего уюта на кухне", — уточняет эксперт.

Она рекомендует заменить клеёнку на матерчатую скатерть, которую, ну если очень жалко (хотя визуальный комфорт важнее затрат), можно дополнительно прикрыть салфетками.

Кроме того, если стол приличный, можно застелить его гибким стеклом — клеёнкой из толстой ПВХ плёнки, или даже оргстеклом.