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Адвокат разъяснил, в каком случае могут не выпустить за рубеж должника за "коммуналку"

Долг за ЖКХ больше 30 тысяч рублей закрывает выезд за границу, предупредил юрист

1:07
Недвижимость

Если долг за услуги ЖКХ превысит 30 тысяч рублей, он может стать основанием для запрета на выезд за границу, предупредил адвокат Владимир Постанюк, отвечая на вопрос пользовательницы финансового маркетплейса "Сравни.ру".

Долг за ЖКХ больше 30 тысяч рублей закрывает выезд за границу, предупредил юрист
Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Закрывают выезд только те долги, которые уже в исполнительном производстве.

"Это очень важно, — подчеркнул он. — То есть должно быть возбуждено исполнительное производство".

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на границе, перед выездом зайдите на сайт службы судебных приставов и проверьте, нет ли за вами неисполненных обязательств, посоветовал юрист.

"При этом ограничить право выезда за рубеж за долги по ЖКХ могут только собственникам жилья", — добавил он.

Некоторые долги (по алиментам, выплате компенсации вреда здоровью или за смерть кормильца) могут стать препятствие к выезду и при меньшем размере — если превышают 10 тысяч рублей. Однако могут завернуть и при задолженности за коммуналку более 10 тысяч, если неплательщик показал себя злостным — не погашает свой долг более двух месяцев с момента выписки исполнительного листа.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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