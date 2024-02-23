Как правильно и быстро отстирать клеенку и душевые шторки: секреты опытных хозяек

Ухаживаем за домашним текстилем: Как безопасно стирать клеенку и душевые шторки

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие хозяйки задаются вопросом о возможности стирки в машинке скатертей из клеенки или душевых шторок. Эти изделия могут пройти автоматическую стирку, но существует несколько требований, которых следует придерживаться, чтобы процесс прошел успешно.

Фото: pexels.com by cottonbro studio is licensed under public domain

Советы по стирке клеенки:

Ограничьте отжим и температуру: Избегайте режимов сильного отжима и высоких температур, чтобы избежать потери цвета и порванной клеенки.

Используйте мешочек для стирки: В случае с клеенкой рекомендуется использовать специальные мешочки, защищающие деликатные вещи от потери цвета и повреждений.

Советы по уходу за душевыми шторками:

Предварительное замачивание: Учитывая влажность в ванной комнате, перед стиркой душевой шторки рекомендуется замочить их в тазике или раковине, чтобы избавиться от частиц плесени.

Избегайте автоматической стирки: Душевые шторы из полиэстера и клеенка не рекомендуется стирать в машинке. Достаточно протереть их влажной тряпкой.

Борьба с грибком: При обнаружении следов грибка на шторах из полиэстера, рекомендуется использовать дезинфицирующие средства для удаления грибка.

Следуя этим простым правилам, вы не только сохраните цвет и форму ваших текстильных изделий, но и предотвратите появление плесени, обеспечивая долговечность и красоту вашего домашнего текстиля.