Бабушкины хитрости: Восстановите блеск вашей любимой сковородки с картофелем и солью!

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Как очистить сковородку от нагара с использованием картофеля и соли

1:12
Недвижимость

У каждой хозяйки, несомненно, есть та особенная сковородка, на которой приготовление котлет, жареной картошки и других блюд становится настоящим искусством. Но, как правило, с течением времени эта "любимица" приобретает непривлекательное покрытие копоти и нагара, с которым справиться крайне сложно, даже при использовании металлической губки.

Как очистить сковородку от нагара с использованием картофеля и соли
Фото: commons.wikimedia. org by Erik Streb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако есть простой и эффективный способ вернуть вашей сковородке первозданный вид, даже если вы давно отказались от ее использования. Вам понадобится всего лишь крупная соль и картофелина, то есть то же самое, чем пользовались наши бабушки и прабабушки задолго до появления бытовой химии в магазинах.

Чистка сковороды:

  1. Процесс весьма прост: нужно щедро посыпать дно сковородки толстым слоем каменной соли.
  2. Затем картофелину следует разрезать поперек и, совершая круговые движения, начать аккуратно чистить посуду.

Соль действует как мягкий абразив, а картофельный сок прекрасно размягчает нагар, не уступая химическим средствам с ярлыком "антижир".

Одним из больших плюсов этого метода является то, что дно сковородки остается невредимым, не подвергаясь царапинам.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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