У каждой хозяйки, несомненно, есть та особенная сковородка, на которой приготовление котлет, жареной картошки и других блюд становится настоящим искусством. Но, как правило, с течением времени эта "любимица" приобретает непривлекательное покрытие копоти и нагара, с которым справиться крайне сложно, даже при использовании металлической губки.
Однако есть простой и эффективный способ вернуть вашей сковородке первозданный вид, даже если вы давно отказались от ее использования. Вам понадобится всего лишь крупная соль и картофелина, то есть то же самое, чем пользовались наши бабушки и прабабушки задолго до появления бытовой химии в магазинах.
Соль действует как мягкий абразив, а картофельный сок прекрасно размягчает нагар, не уступая химическим средствам с ярлыком "антижир".
Одним из больших плюсов этого метода является то, что дно сковородки остается невредимым, не подвергаясь царапинам.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.