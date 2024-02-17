Бабушкины хитрости: Восстановите блеск вашей любимой сковородки с картофелем и солью!

Как очистить сковородку от нагара с использованием картофеля и соли

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

У каждой хозяйки, несомненно, есть та особенная сковородка, на которой приготовление котлет, жареной картошки и других блюд становится настоящим искусством. Но, как правило, с течением времени эта "любимица" приобретает непривлекательное покрытие копоти и нагара, с которым справиться крайне сложно, даже при использовании металлической губки.

Фото: commons.wikimedia. org by Erik Streb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако есть простой и эффективный способ вернуть вашей сковородке первозданный вид, даже если вы давно отказались от ее использования. Вам понадобится всего лишь крупная соль и картофелина, то есть то же самое, чем пользовались наши бабушки и прабабушки задолго до появления бытовой химии в магазинах.

Чистка сковороды:

Процесс весьма прост: нужно щедро посыпать дно сковородки толстым слоем каменной соли. Затем картофелину следует разрезать поперек и, совершая круговые движения, начать аккуратно чистить посуду.

Соль действует как мягкий абразив, а картофельный сок прекрасно размягчает нагар, не уступая химическим средствам с ярлыком "антижир".

Одним из больших плюсов этого метода является то, что дно сковородки остается невредимым, не подвергаясь царапинам.