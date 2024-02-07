Ситуация на рынке недвижимости в Москве

В Москве идёт "битва цен" между новостройками и "вторичкой"

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С самого начала 2024 года российский рынок недвижимости "трясёт". Как указывают специалисты, сейчас цены растут как на первичном, так и на вторичном рынке. Вдобавок, дорожает и аренда квартир. О том, что сейчас происходит на рынке недвижимости и чего ожидать в дальнейшем, рассказали эксперты.

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По словам заместителя председателя Гильдии риелторов Московской торгово-промышленной палаты Евгения Скоморовского, в настоящее время цены на недвижимость держатся более-менее на прежнем уровне. Тем не менее, нельзя сказать, что россияне живут стабильно.

"Либо всё сильно растет, либо заметно дешевеет. Сейчас мы находимся в не самой благоприятной фазе кредитования на приобретение недвижимости. Ключевая ставка на данный момент — 16%, ипотечные кредиты еще дороже — от 16,5% и выше", — обращает внимание он.

Поэтому, добавляет специалист, сложно предсказать активность продавцов и покупателей в этом году. Ведь страна находится в условиях серьёзной изоляции, а российские деньги становятся всё более "токсичными" в большинстве развитых стран мира.

На фоне всего этого на нет сходит и инвестиционная привлекательность. Дело в том, что ликвидность падает, так что темпы продаж возможно урегулировать только путём снижения цен.

О том, как обстоят дела на рынке недвижимости, рассказала и кандидат юридических наук Яна Дикусар. В частности, считает эксперт, по состоянию на настоящий день плохим вариантом для покупки станут "вторички", ведь это — типовые планировки, изношенные коммуникации, трата сил и средств на ремонт. К тому же, такие квартиры зачастую располагаются в старом жилом фонде.