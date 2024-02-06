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Несколько секунд, и стук крышки об унитаз навсегда прекратится: удивительно простое решение

Мягкая и бесшумная крышка унитаза: простое решение за считанные секунды

Недвижимость

Многие, поднимая крышку унитаза, сталкиваются с неприятным стуком, когда она бьется о бачок. Это может раздражать и, кроме того, быть вредным для бачка, который со временем может треснуть от постоянных ударов.

Мягкая и бесшумная крышка унитаза: простое решение за считанные секунды
Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако решить эту проблему можно за несколько секунд с помощью обычной уплотнительной ленты белого цвета, которую можно приобрести в любом строительном магазине за символическую плату.

Просто отрежьте кусочек ленты и приклейте его к бачку там, куда ударяется крышка.

Теперь крышка будет биться о мягкую ленту, и никакого неприятного звука не будет. Белый цвет ленты обеспечит ее незаметность на фоне бачка, делая это решение практически незаметным и эстетичным.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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