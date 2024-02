Несколько секунд, и стук крышки об унитаз навсегда прекратится: удивительно простое решение

Многие, поднимая крышку унитаза, сталкиваются с неприятным стуком, когда она бьется о бачок. Это может раздражать и, кроме того, быть вредным для бачка, который со временем может треснуть от постоянных ударов.

Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license