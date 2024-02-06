Многие, поднимая крышку унитаза, сталкиваются с неприятным стуком, когда она бьется о бачок. Это может раздражать и, кроме того, быть вредным для бачка, который со временем может треснуть от постоянных ударов.
Однако решить эту проблему можно за несколько секунд с помощью обычной уплотнительной ленты белого цвета, которую можно приобрести в любом строительном магазине за символическую плату.
Просто отрежьте кусочек ленты и приклейте его к бачку там, куда ударяется крышка.
Теперь крышка будет биться о мягкую ленту, и никакого неприятного звука не будет. Белый цвет ленты обеспечит ее незаметность на фоне бачка, делая это решение практически незаметным и эстетичным.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.