Дачную амнистию расширят: автор инициативы объяснил, на что её распространят

Вице-спикер Совфеда Турчак внёс в Госдуму проект расширения дачной амнистии

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дачную амнистию распространят на хозпостройки — с соответствующей инициативой выступила "Единая Россия", сообщил в понедельник первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в Telegram.

Фото: Дзен

Он объяснил, что регистрация бани, теплицы и других подобных объектов требует немало времени и денег — нужны кадастровые работы, государственная регистрация права собственности. Партия власти предлагает этот процесс упростить.

Законопроект уже внесён в Госдуму. Он предлагает считать ранее учтёнными хозпостройки, если до 1 января 2013 года они были на техническом или государственном учёте в составе домовладения. В этом случае для регистрации будет достаточно старого техпаспорта.

Кроме того, предполагается распространение дачной амнистии на жилые дома на две семьи (блокированной застройки), построенные до 1998 года включительно. Таких в России, по словам народного избранника, более 66 тысяч, и сейчас их оформление возможно только через суд.

Ранее Турчак сотоварищи предложил продлить дачную амнистию до 2031 года.