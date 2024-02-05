Дачную амнистию расширят: автор инициативы объяснил, на что её распространят

Дачную амнистию распространят на хозпостройки — с соответствующей инициативой выступила "Единая Россия", сообщил в понедельник первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в Telegram.
Он объяснил, что регистрация бани, теплицы и других подобных объектов требует немало времени и денег — нужны кадастровые работы, государственная регистрация права собственности. Партия власти предлагает этот процесс упростить.
Законопроект уже внесён в Госдуму. Он предлагает считать ранее учтёнными хозпостройки, если до 1 января 2013 года они были на техническом или государственном учёте в составе домовладения. В этом случае для регистрации будет достаточно старого техпаспорта.
Кроме того, предполагается распространение дачной амнистии на жилые дома на две семьи (блокированной застройки), построенные до 1998 года включительно. Таких в России, по словам народного избранника, более 66 тысяч, и сейчас их оформление возможно только через суд.
Ранее Турчак сотоварищи предложил продлить дачную амнистию до 2031 года.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.