Какие объекты можно будет зарегистрировать по дачной амнистии

В Госдуме приняли закон о продлении "дачной амнистии" для общих построек садоводов. Планируется, что данная "акция" будет продлена до 2031 года.

Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license