Какие объекты можно будет зарегистрировать по дачной амнистии

Госдума продлила "дачную амнистию" для общих построек садоводов

В Госдуме приняли закон о продлении "дачной амнистии" для общих построек садоводов. Планируется, что данная "акция" будет продлена до 2031 года.

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Авторами законопроекта выступили первый замглавы Совфеда РФ Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и их коллеги.

Как значится в законопроекте, здания и сооружения, построенные до 30 декабря 2004 года, являются общей собственностью. Это касается, в том числе, гаражей, сторожек, водонапорных башен, очистных сооружений и пожарных прудов.

Кроме того, авторы законопроекта обращают внимание на то, чтобы оформить соответствующую амнистию, нужны правоустанавливающий документ и декларация составленная председателем товарищества. Документы необходимо предоставить в МФЦ, либо разместить на портале "Госуслуги".