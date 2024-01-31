Какие объекты можно будет зарегистрировать по дачной амнистии

В Госдуме приняли закон о продлении "дачной амнистии" для общих построек садоводов. Планируется, что данная "акция" будет продлена до 2031 года.
Авторами законопроекта выступили первый замглавы Совфеда РФ Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и их коллеги.
Как значится в законопроекте, здания и сооружения, построенные до 30 декабря 2004 года, являются общей собственностью. Это касается, в том числе, гаражей, сторожек, водонапорных башен, очистных сооружений и пожарных прудов.
Кроме того, авторы законопроекта обращают внимание на то, чтобы оформить соответствующую амнистию, нужны правоустанавливающий документ и декларация составленная председателем товарищества. Документы необходимо предоставить в МФЦ, либо разместить на портале "Госуслуги".
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