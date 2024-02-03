За три года средний срок реализации стройпроектов в России сократился на 2,5 года

Хуснуллин: за три года средний срок реализации стройпроектов в РФ сократился

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что за последние три года средний срок реализации строительного проекта в России уменьшился на 2,5 года. По его словам, такого результата удалось добиться благодаря сокращению перечня процедур в строительстве.

Фото: Unsplash by Tierra Mallorca

Этому также способствовали новые федеральные законы и поправки к ним.

"С 2020 года приняли 110 федеральных законов, причём 39 из них — только за прошлый год. Почти в два раза сократили перечень процедур в строительстве — до 607. В результате средний срок реализации проекта сократился с 2 181 дня до 1 300 дней", — указал чиновник в своём Telegram-канале.

При этом, отмечает вице-премьер российского правительства, теперь задачей на будущее является реализация проектов в течение трёх лет.

Хуснуллин также обратил внимание, что к 2037 году обеспеченность жильём в России достигнет 38,5 квадратных метров на человека.