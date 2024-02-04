Банки нарушают закон о ПСК

Крупные банки не указывают полную стоимость кредитов

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 21 января 2024 года банки обязали отображать сведения о полной стоимости кредита (ПСК) при каждом упоминании ставки по кредиту. Однако по состоянию на настоящий день данное требование не соблюдают семь из 13 крупнейших банков.

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Как информирует издание "Известия", свои сайты финансовые организации так и не привели в соответствие с новыми законодательными нормами.

Причём, об изменениях стало известно ещё в июне, но действовать поправки в законопроект стали 21 января. Известно, что новые требования распространяются на баннеры, всплывающие окна, а также кредитные калькуляторы.

По мнению специалистов, из-за новых правил финансовым организациям сложнее продавать кредиты. Ведь раньше было возможно указывать минимальные ставки, чтобы привлекать заёмщиков, тогда как теперь необходимо указывать полный диапазон с учётом ПСК.