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Банки нарушают закон о ПСК

Крупные банки не указывают полную стоимость кредитов

0:56
Недвижимость

С 21 января 2024 года банки обязали отображать сведения о полной стоимости кредита (ПСК) при каждом упоминании ставки по кредиту. Однако по состоянию на настоящий день данное требование не соблюдают семь из 13 крупнейших банков.

Крупные банки не указывают полную стоимость кредитов
Фото: picasaweb.google.com by Kuba is licensed under Attribution 3.0 Unported

Как информирует издание "Известия", свои сайты финансовые организации так и не привели в соответствие с новыми законодательными нормами.

Причём, об изменениях стало известно ещё в июне, но действовать поправки в законопроект стали 21 января. Известно, что новые требования распространяются на баннеры, всплывающие окна, а также кредитные калькуляторы.

По мнению специалистов, из-за новых правил финансовым организациям сложнее продавать кредиты. Ведь раньше было возможно указывать минимальные ставки, чтобы привлекать заёмщиков, тогда как теперь необходимо указывать полный диапазон с учётом ПСК.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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