Старые подушки опасны, комковаты и тверды: как вернуть им былой облик - бабушкины советы

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

У многих из нас подушки служат уже столько времени, что даже трудно вспомнить, когда они были приобретены. Хозяйки периодически отправляют их к мастеру для смены наполнителя, но подобные услуги стоят немало, также как и чистка подушек в химчистке.

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Возможность освежить подушки прямо дома оказывается весьма простой. Для этого не требуется много времени и средств, если воспользоваться проверенным способом, переданным из поколения в поколение.

Раньше, в дни, когда стиральные машины и химчистки не были обычным делом, хозяйки знали много хитростей, помогающих легко справляться с домашними заботами.

Как часто менять подушку

Оказывается, у подушек есть свой срок годности, и их рекомендуется менять раз в два-три года. И в этом есть своя логика.

Опасность старых подушек

В старых подушках скапливается множество микробов и вредных веществ, которые человек впитывает во время сна. Это не только вредно для здоровья, но и может негативно сказываться на состоянии кожи.

Старые подушки со временем начинают источать неприятный запах из-за накопившегося пота и влаги, становятся твердыми, комковатыми и неудобными для сна.

Очистка подушек

Обычно самый простой способ — это отправить старые подушки в химчистку, где проведут глубокую очистку от всех микробов и пылевых клещей.

Но есть и другой, более бюджетный способ, который также придает свежесть подушке.

Итак, как освежить подушку и при этом сэкономить

Просто постирать подушку. Это довольно простая процедура, рекомендуемая каждые 2–3 месяца. После стирки следует тщательно высушить подушку.

Солнце не только помогает эффективно высушить подушку, но также его ультрафиолет уничтожает множество микробов в ней.

В общем, подушку можно освежить, даже не прибегая к стирке. Просто выставите ее на солнце в тихую погоду. Такой метод подходит и для пуховых одеял. Этот способ, правда, не избавит от пятен и желтых следов, но определенно придаст ей свежесть.