Как сделать операции с недвижимостью безопаснее и не переживать при покупке-продаже квартиры или дома

Как обезопасить операции с недвижимостью

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка недвижимости — это всегда серьёзный шаг. При этом существует множество мошеннических алгоритмов, применяющихся в любых видах сделок с недвижимостью. О том, как избежать рисков, в беседе с РИАМО рассказали представители пресс-службы Минмособлимущества.

Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

Отмечается, что в первую очередь следует запретить регистрацию без личного участия. Для этого нужно подать заявление в любом офисе МФЦ — собственнику либо законному представителю; либо через портал официального портала Росреестра; либо через госуслуги.

Оформите согласие на электронную сделку. Если вы допускаете проведение сделки с недвижимостью в электронном виде с использованием цифровой подписи, то уведомите об этом представителей Росреестра.

Также необходимо сделать запись о возможности регистрации на основании документов, электронной подписью. Она будет внесена в ЕГРН не более, чем через пять рабочих дней с момента поступления заявки.

Не забывайте о проверке оригинальности выписки из ЕГРН. Сделать это можно при помощи QR-кода, который имеется на документе.

И, разумеется, производите оплату только после того, как недвижимость будет зарегистрирована. Один из самых безопасных вариантов — когда вы оплачиваете через банк. В этом случае продавец получает средства сразу после регистрации перехода прав.