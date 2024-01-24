В Москве резко упал спрос на вторичное жильё

Январский спрос на "вторичку" в Москве резко упал

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты поделились мнением, что спрос на "вторичку", который резко упал в январе, продолжит снижаться. Как отметили аналитики Restate. ru, дело в том, что сделки на вторичном рынке становятся единичными.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Так, с начала 2024 года спрос на недвижимость в Москве стал ниже на 30-35% в годовом выражении. Специалисты считают, что причина в ипотеке, которая стала для россиян просто непосильной. К настоящему дню средняя ставка по ипотечным кредитам на "вторичку" приблизилась к 17% годовых

Ещё в конце прошлого года эксперт прогнозировали, что в 2024 году на вторичном рынке ожидается рост активности покупателей в начале года. Но после, по их предположениям, он должен был снизиться и привести к возможной просадке сделок на 25-40%.

Вдобавок, отмечали аналитики, может произойти рост предложений на 20%. Ожидается, что на этом фоне стоимость на квартиры в старом фонде в столичных регионах снизятся на 10-15%, а на "вторички" — в пределах 5%.