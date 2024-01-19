Тренды ландшафтного дизайна в 2024 году: постройте современный сад, следуя им — долой однообразный стиль

Ландшафтный дизайн, хотя и не входит в область интерьера, все равно подвержен влиянию тенденций, замеченных в прошлом году, и они продолжают развиваться. Ландшафтный архитектор Оксана Черных в своём Дзен-канале рассказала о трендах 2024 года.
Отсутствие одного стиля
В современных садах отсутствует чёткое следование одному стилю. Русский усадебный сад, китайский, японский, регулярный и природный, провансальский и средиземноморский — все они смешиваются для создания настроения. Дизайнеры используют несколько стилевых направлений.
Биофильные сады
Биофилия, или любовь к природе, пронизывает интерьеры, архитектуру и внешние пространства. В связи с пандемией COVID-19 появился рост интереса к природе, и в этом контексте возникли "сады для оздоровления". Эта тенденция также отразилась в подборе лечебных растений, таких как кедр, сосна, пихта, которые выделяют фитонциды.
Новый взгляд на газоны
Классический газон уступает место цветникам и почвопокровникам в рамках общего тренда к созданию низкозатратных садов.
Всесезонность
Современный сад стремится быть красивым круглый год с акцентом на структурные растения, кору и ветви деревьев, ягодные кустарники и деревья, которые подчёркивают красоту сада в течение всего года.
Индустриальный стиль
Металлические горшки, бетонные скамейки и стальные перголы создают контраст с природной красотой и добавляют городской шик в открытые пространства.
Эти тенденции свидетельствуют о постепенном слиянии границ между домом и садом, где модные направления интерьера перетекают во внешние пространства и наоборот.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.