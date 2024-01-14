Необычное применение микроволновки: восстановим разделочную доску, скотч и пряности

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаете ли вы, что микроволновая печь может справиться с гораздо большими задачами, чем просто разогрев продуктов?

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Устройство может оказаться полезным для быстрого и легкого восстановления некоторых важных вещей в домашнем хозяйстве.

С течением времени на разделочной доске могут появиться порезы, в которые проникают частицы продуктов, оставляя неприятный запах. Даже тщательное мытье после каждого использования не всегда решает проблему. В этом случае микроволновая печь может помочь. За исключением пластиковых и крупногабаритных досок, поверхность можно протереть лимоном и мыльной водой, затем поместить в микроволновку на 10-20 секунд и промыть теплой водой.

Скотч со временем теряет липкость и становится грубым. Если вы хотите восстановить его свойства, поместите скотч в микроволновку на 30 секунд при мощности от 800 до 1000 Вт.

Пряности, оставленные долгое время в шкафу, могут потерять свой аромат. В этом случае высыпьте приправу на тарелку, распределите равномерно и поместите в микроволновку на 40 секунд до 1 минуты при максимальной мощности.