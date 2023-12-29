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Динамика цен на дома и дачи: почему владельцы частных домов в столичных регионах не радуются росту

1:32
Недвижимость

В 2023 году рынок частных домов и дач в Московском регионе и Санкт-Петербурге не проявил выдающегося роста по сравнению с другими регионами России.

Динамика цен на дома и дачи: почему владельцы частных домов в столичных регионах не радуются росту
Фото: Полоников Даниил Pravda.ru

Аналитики портала "Мир квартир" выявили, что владельцы столичных недвижимых объектов удерживают ценовые позиции, возможно, из-за достигнутого предела платежеспособности покупателей.

  • Ценовой разрыв: Различие в ценах между регионами становится менее значительным, приближаясь к средним значениям по стране.
  • Самые дорогие и дешевые: Самые дорогие дома продаются в Москве, Санкт-Петербурге и пригородах, в то время как более доступные варианты можно найти в регионах, таких как Курганская область и Еврейская АО.
  • Динамика цен: В целом, цены на дома увеличивались во всех регионах, за исключением Магаданской области, где произошло небольшое снижение.
  • Привлекательность домовладений: Предложение более доступных домов привлекло спрос весной и летом, временно снизив среднюю цену. Однако часть объектов была раскуплена, что и привело к повышению цен снова. Помимо этого, рост цен в этом сегменте связан с увеличением спроса из-за менее доступной ипотеки для квартир и инфляции.

Вывод: Рынок недвижимости в столичных регионах продолжает быть сложным для покупателей частных домов, в то время как в регионах с более доступными ценами наблюдается более активная динамика.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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