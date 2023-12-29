Динамика цен на дома и дачи: почему владельцы частных домов в столичных регионах не радуются росту

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2023 году рынок частных домов и дач в Московском регионе и Санкт-Петербурге не проявил выдающегося роста по сравнению с другими регионами России.

Фото: Полоников Даниил Pravda.ru

Аналитики портала "Мир квартир" выявили, что владельцы столичных недвижимых объектов удерживают ценовые позиции, возможно, из-за достигнутого предела платежеспособности покупателей.

Ценовой разрыв: Различие в ценах между регионами становится менее значительным, приближаясь к средним значениям по стране.

Различие в ценах между регионами становится менее значительным, приближаясь к средним значениям по стране. Самые дорогие и дешевые: Самые дорогие дома продаются в Москве, Санкт-Петербурге и пригородах, в то время как более доступные варианты можно найти в регионах, таких как Курганская область и Еврейская АО.

Самые дорогие дома продаются в Москве, Санкт-Петербурге и пригородах, в то время как более доступные варианты можно найти в регионах, таких как Курганская область и Еврейская АО. Динамика цен: В целом, цены на дома увеличивались во всех регионах, за исключением Магаданской области, где произошло небольшое снижение.

В целом, цены на дома увеличивались во всех регионах, за исключением Магаданской области, где произошло небольшое снижение. Привлекательность домовладений: Предложение более доступных домов привлекло спрос весной и летом, временно снизив среднюю цену. Однако часть объектов была раскуплена, что и привело к повышению цен снова. Помимо этого, рост цен в этом сегменте связан с увеличением спроса из-за менее доступной ипотеки для квартир и инфляции.

Вывод: Рынок недвижимости в столичных регионах продолжает быть сложным для покупателей частных домов, в то время как в регионах с более доступными ценами наблюдается более активная динамика.