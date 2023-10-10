В Москве почти на 40% упали продажи мест для парковки

4:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Внедрение автостоянок в новых жилых комплексах столичного региона не синхронизировано со спросом на жилье. Если продажи комфортабельных квартир и апартаментов остаются на уровне предыдущего года, то интерес к автомобильной инфраструктуре сократился вдвое. Такая динамика также наблюдается в сегментах "бизнес" и "премиум". В целом аналитики Urbanus. ru оценивают объём сделок по приобретению автостоянок примерно в 60% от прошлогодних показателей.

Фото: openverse

Покупка места для парковки автомобиля всё чаще рассматривается покупателями жилья комфорт-класса как необязательная статья расходов, которую можно пропустить. За последние полгода продажи такой недвижимости в старых районах сократились до 1,7 тыс. лотов, что вдвое меньше, чем в январе-июне 2022 года. Соотношение между проданными местами для автомобилей и жилыми единицами в этом сегменте снизилось с 1/6 до 1/11. То же самое относится и к проектам в ТиНАО. В первой половине сезона в Новой Москве было продано менее 900 парковочных мест, причем около 80% из них приходится на три крупных жилых комплекса: "Прокшино" (310 ДДУ), "Скандинавия" (206 ДДУ) и "Новые Ватутинки" (166 ДДУ).

Бизнес-класс также стал экономить на автостоянках. Оживление спроса на жильё не повлекло за собой аналогичных изменений в сделках по приобретению мест для автомобилей. Напротив, продажи таких мест снизились на 22,0% по сравнению с первым полугодием 2022-го. Соответственно, дисбаланс усилился. Год назад на одну проданную парковочную площадку приходилось два жилых помещения, а сейчас — уже три. Среди новых жилых комплексов бизнес-класса в старом Москве семь адресов, где количество доступных мест на парковке сократилось более чем на 100 единиц: ЖК Shagal (110 ДДУ), ЖК "Метрополия" (114 ДДУ), ЖК Foriver (149 ДДУ), ЖК Ever (150 ДДУ), ЖК "Ривер Парк" (162 ДДУ), ЖК "Событие" (169 ДДУ), ЖК "Символ" (310 ДДУ). Только четыре жилых комплекса массового сегмента (за исключением проектов в ТиНАО) также имеют подобные показатели — Level Южнопортовая (106 ДДУ), ЖК "Перовское 2" (108 ДДУ), LIFE-Варшавская (131 ДДУ) и ЖК "Матвеевский парк" (163 ДДУ).

Премиум-сегмент, напротив, показывает обратную динамику — продажи квартир и апартаментов снижаются на 6,8%, в то время как продажи мест на парковке растут на 11,6%. За полгода покупатели премиум-недвижимости приобрели 1,0 тыс. мест на автостоянках. Это соответствует двум местам на каждые три жилых единицы (годом ранее было одно место на два жилых помещения). Лучшие результаты продаж продемонстрировали комплексы "Остров" (420 ДДУ) и "Река" (153 ДДУ).

Жесткий кризис, охвативший рынок элитной недвижимости, также сказался на автомобильной инфраструктуре. С начала сезона застройщикам удалось продать 51 место на парковке при 49 проданных квартирах и апартаментах. Это снижение по сравнению с показателями годичной давности, когда было продано 95 мест на парковке и 71 жилых единиц. Следует отметить продажу 13 дорогих мест на парковке в ЖК "Лаврушинский" с общей стоимостью 182,37 млн рублей.

В целом, спрос на места на парковке в новостройках столичного региона упал на 38,5% по сравнению с объемом, сформировавшимся в первой половине 2022 года.

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