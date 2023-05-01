Эксперт: Эра дешёвой ипотеки в России подходит к концу

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время Центробанк наращивает надбавки к рисковым коэффициентам для ссуд по долевому участию в жилых новостройках, поэтому не стоит ожидать ипотеки по минимальным ставкам. Об этом заявил эксперт рынка первичной недвижимости Николай Кузнецов.

По его словам, действия регулятора неминуемо приведут к существенному снижению потребительского спроса на первичном рынке недвижимости, пишет "Журналистская правда".

На данный момент входной порог в ипотеку на новостройки действительно невысокий, при этом кредитная нагрузка на покупателей недвижимости продолжает расти. Выходит, что доля высокорискованных ипотечных ссуд увеличивается, что, скорее всего, негативно отразится на российской экономике в целом, подытожил специалист.

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