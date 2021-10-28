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Итоги трех кварталов 2021 года для ПК "Бест Вей": рост всех показателей

Недвижимость » Жилкооперативы

Совет кооператива "Бест Вей" подвёл итоги трех кварталов текущего года.

Итоги трех кварталов 2021 года для ПК "Бест Вей": рост всех показателей

Общее число приобретённых объектов недвижимости — квартир, апартаментов, машино-мест — превысило три тысячи. Число пайщиков кооператива составляет более 18 тысяч. В очереди на покупку недвижимости стоит около двух тыс. пайщиков.

"В этом году — значительный приток пайщиков в кооператив и беспрецедентный рост количества приобретённых объектов недвижимости, — говорит председатель Совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко. — Это связано, по моему мнению, с тем, что многие другие варианты покупки квартиры становятся всё дороже из-за влияния на них различных экономических факторов, в том числе инфляции и роста процентных ставок. Кооператив же работает без привязки к ним, размер ключевой ставки никоим образом не влияет на работу кооператива, так как он не использует заёмные средства, а также потому, что денежные средства пайщикам предоставляются на беспроцентной основе. Кооператив, приобретая недвижимость в интересах пайщика, предоставляет средства из своего паевого фонда в рассрочку на 10 лет. Этот вариант приобретения недвижимости интересен буквально всем группам россиян — и социально незащищённым гражданам, и тем, кто обладает инвестиционными ресурсами".

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Автор: Ольга Лазарева
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