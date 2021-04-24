Новые возможности кооператива "Бест Вей" привлекают новых пайщиков

В Межрегиональном потребительском кооперативе по улучшению качества жизни "Бест Вей" в конце апреля принят устав в новой редакции.

В соответствии с изменениями, внесенными в устав, кооператив "Бест Вей" теперь имеет право привлекать в качестве пайщиков юридических лиц. Кроме того, в кооперативе внедрена целевая программа "Недвижимость", в соответствии с которой в интересах пайщиков приобретаются не только квартиры на вторичном рынке, но и объекты нежилой недвижимости — апартаменты и машино-места, что является важным дополнением к жилищной программе кооператива.

"Мы создали для граждан и юридических лиц более широкий спектр возможностей приобретения недвижимости в рассрочку, — подчеркивает председатель правления кооператива доктор экономических наук Роман Василенко. — Это повысит привлекательность кооператива, позволит ускорить приобретение объектов недвижимости. При этом не снизит высокую планку финансовой безопасности, так как мы приобретаем все объекты недвижимости на вторичном рынке. Кроме того, все покупаемые кооперативом объекты недвижимости перед приобретением проходят проверку. Приток пайщиков в кооператив и объемы приобретаемой недвижимости в последние два месяца резко увеличились!"