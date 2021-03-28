Число пайщиков кооператива "Бест Вей" быстро растет

С начала года число пайщиков жилищной программы "Бест Вей" растет ускоренными темпами, сообщили в правлении Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей".

Если к концу прошлого года кооператив перешагнул рубеж в 10 тыс. пайщиков, то в марте в кооперативе насчитывалось уже 12 тыс. пайщиков. Очередь на покупку квартиры составляет более 1600 пайщиков. На оформлении находится около 400 квартир. Почти 1500 пайщиков рассчитывается за приобретенные для них квартиры. Около 100 пайщиков полностью рассчиталось за квартиру.

"Рост числа пайщиков в нашем кооперативе за первые месяцы наступившего года впечатляющий, — замечает председатель правления кооператива "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко. — Он, по нашим оценкам, связан с постепенным восстановлением роста в российской экономике и привлекательностью модели нашего кооператива для тех, кто нуждается в решении квартирного вопроса".