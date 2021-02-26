В КП "Березки River Village" открылась ледовая арена

Крытая ледовая арена, возведенная в элитном поселке "Березки River Village", открыла свои двери 26 февраля. Для жителей и гостей комплекса, желающих опробовать лед и насладиться катанием, закуплено 100 пар новых коньков. Как сообщает девелопер поселка ГК "Галс", владелец бренда "Галс-девелопмент", на открытии присутствовали известные хоккеисты и фигуристы.

Андрей Мухин, руководитель бизнес-направления "Коммерция" ГК "Галс", отметил, что новый спорткомплек будет открыт круглый год.

"Мы очень рады создавать в наших проектах многогранное пространство, которое позволяет заниматься спортом, организовывать насыщенный и запоминающийся отдых для каждого. Теперь жителям Рублево-Успенского шоссе не придется преодолевать огромные, даже по меркам Москвы, расстояния, чтобы покататься на коньках или заняться спортом".

Комплекс был возведен в рамках создания уникальной инфраструктуры поселка. Ледовая арена подходит как для групповых, так и для индивидуальных занятий благодаря нестандартным размерам. В комплексе предусмотрены:

4 изолированные раздевалки,

2 зала для функциональных тренировок

и прокат оборудования.

С 1 марта в спорткомплексе будут проводиться тренировки у юных хоккеистов и фигуристов, для этого будут функционировать секции Slap Shot, хоккейная школа Golden Lions, "Лига фигурного катания" и школа "Безумные снежинки". Тренировать подрастающих спортсменов будут мастера спорта международного класса с опытом работы больше 20 лет.

Поселок "Березки River Village" расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, занимает территорию в 60 га. В поселке имеется 151 частная резиденция, каждый дом имеет уникальную планировку площадью от 472 до 1640 кв. м.

В поселке имеется вся необходимая инфраструктура:

есть и места для развлечений,

для занятий спортом,

для детского досуга.

В 2019 году открылись детский сад и кампус "Горки" Cambridge International School. Также коттеджный поселок стал победителем European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России.