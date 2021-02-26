Крытая ледовая арена, возведенная в элитном поселке "Березки River Village", открыла свои двери 26 февраля. Для жителей и гостей комплекса, желающих опробовать лед и насладиться катанием, закуплено 100 пар новых коньков. Как сообщает девелопер поселка ГК "Галс", владелец бренда "Галс-девелопмент", на открытии присутствовали известные хоккеисты и фигуристы.
Андрей Мухин, руководитель бизнес-направления "Коммерция" ГК "Галс", отметил, что новый спорткомплек будет открыт круглый год.
"Мы очень рады создавать в наших проектах многогранное пространство, которое позволяет заниматься спортом, организовывать насыщенный и запоминающийся отдых для каждого. Теперь жителям Рублево-Успенского шоссе не придется преодолевать огромные, даже по меркам Москвы, расстояния, чтобы покататься на коньках или заняться спортом".
Комплекс был возведен в рамках создания уникальной инфраструктуры поселка. Ледовая арена подходит как для групповых, так и для индивидуальных занятий благодаря нестандартным размерам. В комплексе предусмотрены:
С 1 марта в спорткомплексе будут проводиться тренировки у юных хоккеистов и фигуристов, для этого будут функционировать секции Slap Shot, хоккейная школа Golden Lions, "Лига фигурного катания" и школа "Безумные снежинки". Тренировать подрастающих спортсменов будут мастера спорта международного класса с опытом работы больше 20 лет.
Поселок "Березки River Village" расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, занимает территорию в 60 га. В поселке имеется 151 частная резиденция, каждый дом имеет уникальную планировку площадью от 472 до 1640 кв. м.
В поселке имеется вся необходимая инфраструктура:
В 2019 году открылись детский сад и кампус "Горки" Cambridge International School. Также коттеджный поселок стал победителем European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России.
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