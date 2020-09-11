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Кто может стать пайщиком жилищного кооператива

Вступление граждан в жилищный кооператив содержит минимум ограничений: это наиболее демократичная форма решения жилищной проблемы в стране. Описание особенностей пайщиков дано на основе опыта жилищного кооператива "Бест Вей".

Кто может стать пайщиком жилищного кооператива

1. Членом жилищного кооператива может быть как гражданин России, так и гражданин другого государства.

2. Возраст от 16 лет до сколь угодно преклонного.

3. В кооператив могут вступить как работающие, так и неработающие граждане.

Справок с места работы и о доходах не требуется. В кооператив вступают учащиеся, домохозяйки, пенсионеры, временно не работающие. Это связано с тем, что квартиры для пайщика приобретаются в собственность кооператива и только после возврата паевых средств, предоставленных кооперативом, переходят в собственность пайщика. Таким образом, кооператив не берет на себя риски, связанные с неплатежеспособностью пайщика: это целиком ответственность самого пайщика. Если пайщик оказывается не в состоянии платить, он выходит из кооператива и получает назад внесенные им паевые средства, одновременно возвращая квартиру кооперативу — кооператив может эту квартиру по своему усмотрению предоставить другому пайщику или реализовать, для возмещения затраченных на покупку средств.

4. Наличие средств на первоначальный паевой взнос.

Условием покупки квартиры для пайщика кооперативом служит первоначальный паевой взнос за желаемую квартиру, внесенный пайщиком в полном объеме (в кооперативе "Бест Вей" первоначальный взнос — не менее 35% от стоимости квартиры). Взнос может быть внесен как сразу, так и поэтапно. Приобрести квартиру без внесения первоначального паевого взноса в кооперативе нельзя, так как он по своей сути — касса взаимопомощи.

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