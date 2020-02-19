Продажи квартир в Новой Москве резко упали

Квартиры в Новой Москве оказались нужны малому числу потребителей: в этом районе впервые за семь лет уменьшился спрос.

Так, в 2019 году здесь было заключено 4,1 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), что на 16% меньше, чем в 2018-м. Такие данные приводятся в материале компании "Метриум".

Отмечается, что в прошлые шесть лет активность покупателей в Новой Москве каждый год только росла. В 2014 году спрос на квартиры в новых домах подскочил на 115%, в 2015 году — на 38%, в 2016 году — на 108%, в 2017 году — на 60%, в 2018 году — на 38%.