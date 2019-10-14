Арабская компания выкупит половину ТРЦ "Галерея" в Петербурге

Инвестиционная компания Mubadala Investment Company из Объединенных Арабских Эмиратов договорилась с фондом под управлением Morgan Stanley о выкупе у него 49%-ной доли в компании, которой принадлежит торгово-развлекательный комплекс "Галерея" на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга, сообщают "Ведомости".

В Петербурге компании Mubadala Investment Company принадлежит 25% управляющей компании аэропорта "Пулково", а также сеть медицинских центров и фитнес-клубов.

В "Галерее" сдается в аренду 93 тыс. кв. м.

В 2011 году "Галерею" приобрел фонд Morgan Stanley за $1,1 млрд.

Если будет закрыта сделка по продаже 49%-ной доли "Галереи", это будет одна из крупнейших сделок на рынке петербургской коммерческой недвижимости.

Фото: youtube.com

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