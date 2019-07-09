Забайкалье и Бурятию включили в программу "Дальневосточный гектар"

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон Правительства о распространении программы "Дальневосточный гектар" на Забайкальский край и Бурятию, информирует Интерфакс.
Законодательная новелла была внесена правительством и разработана в связи решением о включении Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Отмечается, что в целях обеспечения охраны Байкала вводится запрет на предоставление земли в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
Земельные участки в Забайкальском крае и Бурятии в безвозмездное пользование будут предоставляться в три этапа. С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить лишь граждане, зарегистрированные по месту жительства в Забайкальском крае и Бурятии.
С 1 февраля до 1 августа 2020 года — жители других субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
Известно, что с 1 августа 2020 года земельный участок будет вправе безвозмездно получить любой гражданин России. А также иностранцы и лица без гражданства по госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за пределами РФ.
Фото: strana. ru
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