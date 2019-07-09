Кинотеатр "Симферополь" отремонтируют и оставят в собственности города

Помещения и здание кинотеатра "Симферополь" в центре крымской столицы будут отремонтированы, в его залах снова возобновят показы фильмов, передает РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил восстановить кинотеатр в Симферополе, оставив его в государственной собственности.



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Сообщается, что кинотеатр "Симферополь", известный также как "Дом кино", находится в центре столицы Крыма. Его строительство началось еще в 1936 году. В настоящее в время кинотеатр не работает.

Отмечается, что здание кинотеатра имеет красивый фасад в стиле неоклассицизма, с двумя башнями. В нем располагаются два зрительных зала: "Розовый" и "Голубой". Каждый на 400 мест.

По словам главы региона, кинотеатр "Симферополь" будет приведен в соответствующий вид. "Никаких инвесторов туда не заводим. Кинотеатр город продавать не будет. Не будет никаких расширений. Никаких пристроек, застроек, парковок в парке не будет. Территорию застраивать ничем не будем", — подчеркнул Аксенов.

Фото: crimeanblog.blogspot.com

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