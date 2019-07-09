Помещения и здание кинотеатра "Симферополь" в центре крымской столицы будут отремонтированы, в его залах снова возобновят показы фильмов, передает РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил восстановить кинотеатр в Симферополе, оставив его в государственной собственности.
Сообщается, что кинотеатр "Симферополь", известный также как "Дом кино", находится в центре столицы Крыма. Его строительство началось еще в 1936 году. В настоящее в время кинотеатр не работает.
Отмечается, что здание кинотеатра имеет красивый фасад в стиле неоклассицизма, с двумя башнями. В нем располагаются два зрительных зала: "Розовый" и "Голубой". Каждый на 400 мест.
По словам главы региона, кинотеатр "Симферополь" будет приведен в соответствующий вид. "Никаких инвесторов туда не заводим. Кинотеатр город продавать не будет. Не будет никаких расширений. Никаких пристроек, застроек, парковок в парке не будет. Территорию застраивать ничем не будем", — подчеркнул Аксенов.
Фото: crimeanblog.blogspot.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Симферополь возглавил список самых выгодных для сдачи жилья городов
Капитан захваченного Украиной "Норда" найден в Крыму
Новому главе Стройнадзора Крыма поручено навести порядок в Ялте и Симферополе
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.