Капитан захваченного Украиной "Норда" найден в Крыму

Капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко смог вернуться домой после почти годичного принудительного пребывания на Украине. Судно было захвачено 25 марта в Азовском море украинскими силовиками.
Сейнер принадлежит керченскому предприятию "Рыбколхоз имени 1 мая". По словам представителя Рыбколхоза Анны Шевелевой, сейчас Горбенко плохо себя чувствует и не может общаться с прессой, но планирует ответить на вопросы журналистов, как только придет в себя.
— Его возвращение — его личный успешный проект, — передает РИА Новости слова Шевелевой.
Также агентство сообщает о впечатлениях матери Горбенко. Женщина говорит, что ее сын выглядит хорошо, но пока просит не задавать ему никаких вопросов.
Как стало известно "Комсомольской правде", капитан планирует продолжить работу в рыболовецкой отрасли и в ближайшее время встретится со своей командой. Но пока, после нескольких месяцев напряжения, ему еще сложно разговаривать.
В конце октября российским властям удалось вызволить членов экипажа "Норда", обменяв их на задержанных украинских моряков. Но капитан оставался в плену. 26 января МВД Украины заявило об исчезновении Владимира Горбенко и возбуждении уголовного дела о его убийстве.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Читайте также
Моряков захваченного судна "Норд" заставляют стать украинцами
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Огонь и таран: как Россия будет защищать гражданский флот от Украины
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
На Западе у обывателя устоялось мнение, что переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin — это орудие, против которого не устоит ни одно танковое соединение. Считается, что пехота с такими комплексами может с легкостью остановить серьезное танковое продвижение.
И, отметил действующий президент Украины, национальную безопасность, свободу и благосостояние.
Системы распознавания биометрических данных захватывают и оружейников. На острие подобных разработок стоит немецкая оружейная компания, создавшая пистолет "Аирмакс Смарт". Это вполне заурядный пистолет, без выдающихся стрелковых характеристик. Но его электронная составляющая способна очень удивить.
Срок ультиматума ряда западных государств Николасу Мадуро истек. Что будет дальше, "Правде.Ру" рассказал эксперт.