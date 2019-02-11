Капитан захваченного Украиной "Норда" найден в Крыму

Капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко смог вернуться домой после почти годичного принудительного пребывания на Украине. Судно было захвачено 25 марта в Азовском море украинскими силовиками.

Сейнер принадлежит керченскому предприятию "Рыбколхоз имени 1 мая". По словам представителя Рыбколхоза Анны Шевелевой, сейчас Горбенко плохо себя чувствует и не может общаться с прессой, но планирует ответить на вопросы журналистов, как только придет в себя.

— Его возвращение — его личный успешный проект, — передает РИА Новости слова Шевелевой.

Также агентство сообщает о впечатлениях матери Горбенко. Женщина говорит, что ее сын выглядит хорошо, но пока просит не задавать ему никаких вопросов.

Как стало известно "Комсомольской правде", капитан планирует продолжить работу в рыболовецкой отрасли и в ближайшее время встретится со своей командой. Но пока, после нескольких месяцев напряжения, ему еще сложно разговаривать.

В конце октября российским властям удалось вызволить членов экипажа "Норда", обменяв их на задержанных украинских моряков. Но капитан оставался в плену. 26 января МВД Украины заявило об исчезновении Владимира Горбенко и возбуждении уголовного дела о его убийстве.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

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