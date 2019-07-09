"Мостотрест" реконструирует мостовой переход через реку Свияга в Татарстане, а также построит новый мост, передаёт Интерфакс. Стоимость контракта на выполнение работ составляет 4,7 млрд руб.
Сообщается, что новый мост станет частью проекта по реконструкции автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.
По контракту, "Мостотрест" реконструирует мост на 757 км трассы М-7 "Волга". Сначала предстоит строительство нового мостового перехода и подходов — участка автомобильной дороги категории IБ общей протяженностью более 7 км по две полосы движения в каждом направлении.
Новый мост через Свиягу будет построен параллельно существующему выше по течению реки. Известно, что расстояние между пролетными строениями старого и нового моста составит 5 м. Завершить работы по проекту планируется в ноябре 2023 году.
Отмечается, что реконструкция мостового перехода является составляющей проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы".
Фото: realnoevremya.ru
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