Мост через Свиягу в Татарстане возведут к ноябрю 2023 года

"Мостотрест" реконструирует мостовой переход через реку Свияга в Татарстане, а также построит новый мост, передаёт Интерфакс. Стоимость контракта на выполнение работ составляет 4,7 млрд руб.



Мост через Волгу

Сообщается, что новый мост станет частью проекта по реконструкции автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

По контракту, "Мостотрест" реконструирует мост на 757 км трассы М-7 "Волга". Сначала предстоит строительство нового мостового перехода и подходов — участка автомобильной дороги категории IБ общей протяженностью более 7 км по две полосы движения в каждом направлении.

Новый мост через Свиягу будет построен параллельно существующему выше по течению реки. Известно, что расстояние между пролетными строениями старого и нового моста составит 5 м. Завершить работы по проекту планируется в ноябре 2023 году.

Отмечается, что реконструкция мостового перехода является составляющей проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы".

Фото: realnoevremya.ru

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