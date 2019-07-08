В Москву хотят вернуть аппараты по сбору бутылок и банок﻿

В ближайшие годы в Москве могут вновь появиться фандоматы — аппараты для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, передает Интерфакс.



Сортировка мусора в Финляндии. Как выкидывают мусор в Финляндии?

По словам главы городского департамента ЖКХ Александра Соловьева, в Москве был период, когда фандоматы были установлены. Они работали. Есть по ним определенная статистика, есть там и позитивный, и негативный опыт, подчеркнул Соловьев.

Отмечается, что сейчас на уровне правительства РФ обсуждается вопрос установки фандоматов. В том числе и в российской столице.

По словам Соловьева, программа внедрения фандоматов должна быть продумана. Сами аппараты в первую очередь должны устанавливаться на объектах ритейла и бизнеса.

Напомним, что первые 300 фандоматов появились в Москве в 2004 году. В 2005 году их количество было увеличено до 1,5 тыс. К апрелю 2007 года в столице работало более 2 тыс. фандоматов. Такие аппараты были установлены у станций метро, в магазинах, а также вблизи торговых и выставочных центров.

Каждое лето аппараты собирали в среднем 3,5-4 тонны отходов в день. В зимнее время этот показатель уменьшался на 30-50%.

Сейчас фандоматы в столице не используются.

Фото: rambler.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

В Москве начали устанавливать синие и серые контейнеры для сбора мусора

В Солнечногорске построят завод по переработке мусора﻿

Новый храм возведут в Южном Бутове﻿

Аренда квартир с видом на Кремль доходит до 2 млн рублей в месяц