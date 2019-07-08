В ближайшие годы в Москве могут вновь появиться фандоматы — аппараты для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, передает Интерфакс.
По словам главы городского департамента ЖКХ Александра Соловьева, в Москве был период, когда фандоматы были установлены. Они работали. Есть по ним определенная статистика, есть там и позитивный, и негативный опыт, подчеркнул Соловьев.
Отмечается, что сейчас на уровне правительства РФ обсуждается вопрос установки фандоматов. В том числе и в российской столице.
По словам Соловьева, программа внедрения фандоматов должна быть продумана. Сами аппараты в первую очередь должны устанавливаться на объектах ритейла и бизнеса.
Напомним, что первые 300 фандоматов появились в Москве в 2004 году. В 2005 году их количество было увеличено до 1,5 тыс. К апрелю 2007 года в столице работало более 2 тыс. фандоматов. Такие аппараты были установлены у станций метро, в магазинах, а также вблизи торговых и выставочных центров.
Каждое лето аппараты собирали в среднем 3,5-4 тонны отходов в день. В зимнее время этот показатель уменьшался на 30-50%.
Сейчас фандоматы в столице не используются.
Фото: rambler.ru
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