В Москве начали устанавливать синие и серые контейнеры для сбора мусора

Власти Москвы стандартизируют контейнеры под мусор в синий и серый цвет в рамках подготовки к программе раздельного сбора отходов, информирует РИА Новости.



В Москве с 2020 введут обязательный раздельный сбор...

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, контейнерные площадки будут оборудованы двумя видами контейнеров. Синие контейнеры будут предназначены для бытовых отходов на вторичную переработку. Это пластик, бумага, картон, стекло. смешанные отходы жители мегаполиса смогут выбрасывать в контейнеры серого цвета.

Сообщается, что забирать мусор из контейнеров будут машины также разного цвета. Соответственно, автомобили с раскраской синего будет забирать мусор и отвозить его на досортировку и вторичную переработку. смешанные отходы будут транспортировать мусоровозы серого цвета.

Сейчас в столице в качестве эксперимента в общественных пространствах уже установлена тысяча контейнеров типа "Колокол" желтого и зеленого цвета. В них накапливается пластик и стекло.

Фото: molnet.ru

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